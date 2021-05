Fahrraddemo gegen AKW und Brennelementewerk Lingen

Der Atom-Ausstieg für 2022 braucht noch einige Anstöße. Die „Wanddickenschwächungen“ die ein Sicherheitsrisiko sein könnten, der Beginn einer Kernschmelze falls es zum Bruch der Dampferzeuger-Heizrohren in Folge von Spannungsrisskorrosion kommt, gehören offensichtlich nicht dazu. (siehe auch die Risse bei Neckarwestheim und weiteren AKWs) Daher Demo mit dem Rat in Lingen am Montag.

Im Übrigen arbeitet da in Lingen noch das Bennelementewerk, nach dem vermutlichen Aus der Atomkraft 2022 in Deutschland, dann für Frankreich und Russland. Unter anderen Umständen sicher ein schönen Bespiel französisch-russischer Zusammenarbeit.

Zwei Gründe wie Alexander Vent (Bündnis AgiEL) meint nach Lingen zur Demo zu kommen.

Örtliche und überregionale Umweltgruppen und -verbände rufen zu einer

Fahrraddemonstration auf, die sich gegen den Weiterbetrieb des AKW

Lingen 2 richtet. Die Demonstration beginnt am kommenden Montag,

17.5.2021, um 15.30 Uhr am Lingener Bahnhof und wird zum Atomkraftwerk

sowie zur Brennelementefabrik im Industriegebiet Poller Sand führen.