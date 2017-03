Fast ausschließlich Roma und sehr viele Kinder von Abschiebung betroffen

An diesem Mittwoch den 22. März wurden wieder 93 Menschen vom Baden-Airpark in Richtung Balkan abgeschoben. Grün-Schwarz ließ mal wieder hauptsächlich Roma nachts von der Polizei abholen und per Flugzeug abtranspotieren. 74 der 93 Betroffenen gehörten nach Angabe der Abschiebebehörde, dem Regierungspräsidium Karlsruhe, der Minderheit der Roma an. Nach Mazedonien wurden 48 Personen, nach Serbien 43 Personen abgeschoben. 2 Betroffene sahen sich gezwungen "freiwillig" nach Serbien auszureisen. 42 der Abgeschobenen waren Kinder bis 14 Jahren. Ursprünglich wollte das Regierungspräsidium sogar 132 Menschen abschieben. Die nächste Sammelabschiebung in Richtung Balkan findet laut Aktion Bleiberecht bereits am kommenden Dienstag, den 28. März statt. Der Flug vom Baden-Airpark soll dann um 12.20 Uhr in Richtung Pristina (Kosovo) fliegen. Zudem berichtet der baden-württembergische Flüchtlingsrat, dass es am nächsten Montag wohl wieder eine länderübergreifende Sammelabschiebung nach Afghanistan geben soll. (FK)