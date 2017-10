In der zweiten Sendung des Monats am 12.10.2017 stellt das Bluesclubradio die 2012 gegründete „Freiburger Blues Association“ (FBA) vor. Das Bluesclubradio gastiert zum 5. Geburtstag bei den Freiburger Bluesmachern um Rainer Trendelenburg im Gewölbekeller des Gasthauses Schiff. Der Verein wird in einem kurzem Abriss seiner noch jungen Geschichte und seiner Aktivitäten vorgestellt. Dabei geht es auch um die Frage „Wie funktioniert Jugendförderung im Blues?“ Live umrahmt wird das Ganze von den FBA-Mitgliedbands „Gangster of Love“ feat. Robert Koch und “Mad Kitchen“ feat. David Franki – alles in allem eine Stunde feinster Blues, made in Freiburg.