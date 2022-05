Feministische Kämpfe in Freiburg

Widerstand ist ein zentrales Aspekt von Wandel. Ausschnitte aus der Veranstaltungsreihe "Wir sind noch lange nicht fertig" im Kommunalen Kino in der Urachstraße gibt uns Lilith einen Einblick in die Geschichte der feministischen Kämpfe in Freiburg.

"In der Darstellung der 900-jährigen Geschichte Freiburgs fanden die zahlreichen und teilweise sehr heftigen Auseinandersetzungen um wichtige soziale Themen der letzten Jahrzehnte bislang kaum Berücksichtigung. Eine ganze Themenwoche vor dem 1. Mai 2022, veranstaltet von verschiedenen Initiativen und Gruppen wie Archiv für soziale Bewegungen, Feministisches Archiv, Students for Future, BUND Jugend Freiburg, Medienwerkstatt etc. widmet sich dieser Themen."

Darüber hinaus weißt Lilith uns noch auf die sonstige Arbeit des feministischen Archivs hin.