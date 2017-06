Festnahme nach versuchtem Anschlag auf Moschee in Créteil

In Frankreich hat die Polizei einen Mann festgenommen, der am gestrigen Donnerstag Abend versucht hatte, Muslime vor der Moschee in der Pariser Vorstadt Créteil umzufahren. Der Mann habe mit seinem Geländewagen vergeblich versucht, die Schranken vor der Moschee zu durchbrechen. Danach sei er geflüchtet, ohne jemanden verletzt zu haben. Die Polizei habe ihn dann ohne weiteren Zwischenfall zu Hause festgenommen.

In einem Artikel der Tageszeitung "Le Monde" erklären Zeuginnen und die Staatsanwaltschaft bereits unmissverständlich, der Mann habe auf dem Parkplatz vor der Moschee versucht, die versammelten Muslime anzufahren. Die Menschenmenge, die aus dem Gebet kam, habe glücklicherweise ausweichen können.

Trotzdem wollen die Ermittler laut Medienberichten noch klären, ob der Mann die Menschenmenge tatsächlich anfahren wollte, und was der Motiv hinter seiner versuchten Tat war.

"Le Monde" zitiert Quellen aus Ermittlungskreisen, wonach der Tatverdächtige sich wirr auf die dschihadistischen Anschläge von Paris bezog, und wonach er psychologisch betreut wurde. Der Rektor der Grossen Moschee von Paris sprach seinerseits schon von einem kriminellen Angriff und von einer islamfeindlichen Tat.

