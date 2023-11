FLINTA*FUNK I november chillin

es ist herbst, es ist kalt und es regnet - seit tagen. wir sind dementsprechend lazy & verkrümeln uns ins bequeme. bett, sofa oder sessel: hauptsache gemütlich. kurz vor dem winterschlaf stehend kramen wir dazu passend noch flauschige mukke raus und stellen die künstler*innen CocoRosie und Fuffifuffzich vor...

Playlist:

Fuffifufzich - L / Ferrari

Fuffifufzich - O / Life is scheise du bist nicht dummi

Fuffifufzich - Zur Hilfe

Fuffifufzich - Kontrollverlust

Fuffifufzich - V / Heartbreakerei

Fuffifufzich - Urli

Fuffifufzich - E / Party Hardy

Fuffifufzich - Zauberstaub

Fuffifufzich - Ciao Amore Mio

Fuffifufzich - Ich brauch mehr Zeit

Fuffifufzich - So heiß heiss

CocoRosie - Hatian Love Song

CocoRosie - Terrible Angels

CocoRosie - Not For Sale

CocoRosie - K-Hole

CocoRosie - Tekno Love Song

CocoRosie - Beautiful Boyz

CocoRosie - Animals

CocoRosie - Forget Me Not

CocoRosie - Smash My Head

CocoRosie feat. ANOHNI, Big Freedia, Brooke Candy, Cakes da Killa - End of the Freak Show