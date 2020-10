Fokus Südwest 08.10.2020 Nachrichten

Nachrichten:

# Behörden schließen Schweinehaltungsbetrieb in Rottweil

# Armutsgefährdung in Baden-Württemberg steigt

# Klimaliste Baden-Württember fordert die Grünen heraus

Schwere Mängel bei der Schweinehaltung wird einem Mastbetrieb in Rottweil vorgeworfen.

Abgebissene Schweineohren, Kadaver, angefressene Muttersauen, die Liste ist lang. Aufgefallen war der Betrieb bereits im Juli bei einer Prüfung. Gebessert hatte sich seither nichts.

Nun belegten Bilder aus Handykameras die Zustände. Anwohner hatten die Tiere gefilmt.

Jonas Weber, tierschutzpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, verwies darauf dass wie häufig zuerst Journalisten und die =Soko Tierschutz= die Arbeit machen mussten bis die Behörden reagierten.

Der Verein =Soko Tierschutz= hatte erst Ende August Bildmaterial zu einem Schlachthof in Gärtringen (Kreis Böblinen) gelieftert, woraufhin die Aufsichtsbehörde den Schlachthof vorläufig schloss. Der Staatanwalt ermittelt nun.



Armutsgefährdet ist jemand der weniger als 60 Prozent des Durchschnitteinkommens im Monat zur Verfügung hat. In Baden-Württemberg sinddas bei Singles 1,167 Euro und bei Paaren mit zwei Kindern 2,451 Euro

Auf ganz Deutschland bezogen weist die Statistik 15,9 Prozent der Bundesbürger als von Armut bedroht aus. In Baden-Württemberg sind es mit 15,6 Prozent etwas weniger. Der Prozentsatz ist jedoch gestiegen um 1,1 Prozentpunkte in der Zeit von 2011 bis 2019. Also noch vor Corona.



Wenn die Klimaliste Baden-Württemberg die Erfordelichen Unterschiften zur Landtagswahl im kommenden März erhält, könnte das folgen für die regierenden Grünen haben. Die neue Partei will sich für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen und wirbt für eine Politik für die jüngere Generation. Bis zum Frühjahr 2021 soll ein Parteiprogramm für die Liste stehen und veröffentlichen sein, um im Landtagswahlkampf anzutreten zu konnen.

Minister Präsident Winfried Kretschmann (Grüne): „Das ist eine ernste Angelegenheit“ .... „Es kann gravierende Folgen haben - zum Beispiel, dass es nicht für eine Regierung reicht, weil es sich zersplittert.“