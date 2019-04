Fokus Südwest 18.04.2019

Beiträge:

1) Ostermarsch in Müllheim 2019

2) Abschiebungen sind keine Lösung!

3) Umstrittene Kita-Vergabe an Freikirchler

4) Ostern ohne "Feld"-Hasen

# Ende des Zölibats möglich

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger ist offen für die Abschaffung des Zölibats in der katholischen Kirche. Der Erzbischof ist jedoch persönlich befürworter der Ehelosigkeit. Nur der Papst könne das Zölibat abschaffen.

Verheiratetet Priester gibt es bereits in den mit der katholischen Kirche vereinigten orientalischen und orthodoxen Kirche. Keinen Spielraum sieht der Freiburger Erzbischof Stephan Burger für weibliche Priester.



# Aufarbeitung des Schwarzen Donnerstags

Das zähe Ringen um S-21-Unterlagen hält an. Mehr als acht Jahre nach der versuchten Räumung des Mittleren Schlossgartens beschäftigen der Vorgänge weiter die Gerichte. Beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gibt es noch keine Entscheidung, welche Papiere über den aus dem Ruder gelaufenen Polizeieinsatz im Mittleren Schlossgarten freigegeben werden dürfen. Der Kläger fürchtet eine lange Hängepartie.

Weitere juristische Auseinandersetzungen um S 21 zeichnen sich ab. Im ersten Halbjahr 2019 wollen Projektkritiker vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof erreichen, dass die Bahn eine Brandschutzsimulation für den Durchgangsbahnhof veröffentlicht.



# Tiefbohrung für das Endlager Bülach haben begonnen

Die schweizer Nagra ergänzt in Bülach mit Tiefenbohrungen ihren Kenntnisstand im Standortgebiet Nördlich Lägern. Noch geht es um einen nötigen Vergleich der Gebiete bei der Standortwahl für geologische Tiefenlager. Im Fokus der Untersuchungen steht der Opalinustons. Tiefe der Bohrung soll 1350 Meter sein – 2000 Meter sind maximal beantragt.

Am 8. Oktober 2018 wurde auf dem Herrenwis mit dem Bau des Bohrplatzes begonnen. Jetzt starteten die eigentlichen Bohrarbeiten am 15. April 2019