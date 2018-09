Bedauern und vage Konsequenzen

Vor drei Tagen wurde die lang erwartete Studie über den Missbrauch von Minderjährigen in der Katholischen Kirche vorgestellt. Obwohl er aller Wahrscheinlichkeit nach nur einen Bruchteil der tatsächlichen Fälle abdeckt zeigt der Bericht eines Forscherteams doch: Sexueller Missbrauch und Gewalt sind in ein in der Katholischen Kirche strukturell verankertes Problem. Auch im Erzbistum Freiburg gab es im Zeitraum der Studie Missbrauch durch Kleriker, genauer gesagt haben die gesichteten Akten mindestens 442 Opfer und 190 Täter seit 1946 aufgezeigt.

Radio Dreyeckland berichtet über die Pressekonferenz des Erzbistums Freiburg und die Stellungnahmen von Erzbischof Burger.