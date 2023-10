Fokus Südwest 26.10.2023

# Abschiebung nahe Freiburg - Abschiebung "im großen Stil" an einem Fall in Titisee nahe Freiburg.

Neunköpfige Familie mit Kindern zwischen zwei und acht Jahren lebte seit neun Jahren in Deutschland.

# Protest gegen Lohnungleichheit zwischen Uni-Beschäftigten und dem Rest der Beschäftigten in Verwaltung.

Ver.di begann am Mittwoch den Auftackt für die letzten Tarifverhandlungen 2023 klein aber für Millionen.

# Prima Klima auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt

Trotz vermutlich warmen Wetters wird es heißen Glühwein geben.

Das Klimacamp in Freiburg protestiert weiter gegen seine Vertreibung

und stellt einen Eilantrag auf Miteinander zwischen Camp und Markt.