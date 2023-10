Familie mit 7 Kindern nach 9 Jahren aus Titisee abgeschoben

Was "im großen Stil abschieben" bedeutet, sieht man aktuell an einem Fall in Titisee, nahe Freiburg. Am 18. Oktober wurde dort Familie Mballow von der Polizei um 6 Uhr morgens in ihrer Wohnung abgeholt. Am nächsten Tag wurde die Familie nach Gambia abgeschoben. Die neunköpfige Familie mit Kindern zwischen zwei und acht Jahren lebte seit neun Jahren in Deutschland. Alle Kinder sind hier geboren. Der Familienvater arbeitete hier. Wir haben über den Fall und die Probleme, die die Familie jetzt hat, mit Julia Weller gesprochen, die auch einen Spendenaufruf für die sich nun mittellos in Gambia befindliche Familie Mballow gestartet hat. 5:00

Eine Klage gegen die Ablehnung eines Chancenaufenthaltsantrags ist nach RDL Informationen noch am Freiburger Verwaltungsgericht anhängig. Spendenaufruf für Familie Mballow: https://gofund.me/772b399c