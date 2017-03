Fokus Südwest vom 23.03.2017

Conor Oberst kann's nicht lassen. Erst "Ruminations" solo 2016, 2017 dann "Salutations" enhanced mit Band. Ein Duracell-Hoppel sondergleichen. Dazu feiern Wire ihr 40-jähriges Bestehen mit Silver/Lead, Blonde Redhead präsentieren wie immer nicht schubladenkompatibel ihre neue EP 3 O'Clock und AFI sind auch wieder da. So wie das Musikmagazin am Freitag auf Radio Dreyeckland. Schön, dass die Welt zumindest hier noch in Ordnung ist.