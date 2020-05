Francos Folterer durften straffrei weiterleben - bis heute

Am 7. Mai starb in Spanien Juan Antonio Gonzalez Pacheco als einer von vielen an dem Covid-19-Virus. Der Tod von Pacheco war vielen Medien im Land eine Meldung wert, denn der 73-Jährige ehemalige Polizist war einer der berüchtigsten Folterer in der Franco-Diktatur. Dass Pacheco als freier Mann starb und sich nie vor einem Gericht für seine Taten verantworten musste, ist symptomatisch für die fehlende Aufarbeitung der spanischen Vergangenheit, sagt Ralf Streck. Der RDL-Korrespondent erläutert am Beispiel von Pacheco, wieso sich Justiz und Politik nicht für eine ernsthafte Verfolgung der Verbrechen unter Franco interessieren.