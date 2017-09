Frankreich: Abbau von ArbeitnehmerInnenrechten kommt trotz Protest ins Parlament

Gestern demonstrierten erneut mindestens 130 000 Menschen gegen den Abbau von ArbeitnehmerInnenrechten in Frankreich. Der linke Gewerkschaftsverband CGT sprach sogar von mehreren Hunderttausend DemonstrantInnen. Nach dem von Präsident Emmanuel Macron initiierten neuen Arbeitsrecht, soll der Kündigungsschutz gelockert werden. Die Entschädigungen, die Arbeitgeber bei ungerechtfertigten Kündigungen zu zahlen haben, werden nach oben beschränkt. Unternehmen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Frankreich können spezielle Vereinbarungen ausmachen, die zu Lasten der ArbeitnehmerInnen gehen. Dies gilt auch, wenn der Konzern woanders gute Gewinne macht. Madron begründet den Abbau von ArbeitnehmerInnenrechten mit der hohen Arbeitslosigkeit in Frankreich. Am heutigen Freitag kommt die sogenannte Reform ins Parlament. Eine längere Debatte ist nicht vorgesehen, da das Parlament die Regierung ermächtigt hat, die Arbeitsmarktreform per Decret zu verabschieden. Radio Dreyeckland hat bereits mehrfach berichtet.