Frantic Freakshow, Freitag, 22.November 2019, 21 h - 22.30 h

Die Rückkehr der Desert Sessions, dem offenen Session-Band-Projekt von Josh Homme von Queens of the Stone Age im Rancho de la Luna-Studio in der Mojave-Wüste. Begegnungen mit den niederländischen Garage-Post-Punks Iguana Death Cult und dem Urban Voodoo-Boogie-Bluesrock von Hodja und Trips in die südkalifornischen Berge mit Ty Segall-Kumpel Mikal Cronin und in die Rocky Mountains mit den Stonerrockern Luna Sol. Ausserdem Musik neuer Alben von Devendra Banhart, Wilco, Matana Roberts und Big Thief.