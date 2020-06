Frantic Freakshow, Freitag, 5. Juni 2020, 21 h - 22.30 h

Dream Hunting in the Valley of the In-Between - Man Man jagen unter diesem Albumtitel nach Träumen in der Unwirklichkeit. Die durch „Brimful Asha“ in den 90ern zu ewigem Hitruhm gelangten Cornershop um Tjinder Singh kehren nach acht Jahren zurück nach Cool Britannia mit dem Album „England Is A Garden“.



Die Youngster von Car Seat Headrest beeindrucken auf „Making A Door Less Open“ genauso wie der alte Wolf Mark Lanegan auf dem autobiografisch anmutenden Album „Straight Songs Of Sorrow“ mit originellen Produktionsideen.



Ariel Sharrat & Mathias Kom veröffentlichen mit „Never Work“ ein wunderschönes Folkalbum rund ums Thema Arbeit, das sich mit Folkduetten und Texten zwischen Digitalisierung und Robotisierung auf die Tradition der klassischen Arbeiterlieder bezieht.

Zu Melancho-Streichern und Damenchor gibt Baxter Dury auf seinem neuen Album “The Night Chancers“ den derangierten Lad. Die Freakshow-Schwestern Cocorosie sind ebenso mit einem neuen Album am Start wie Radiohead-Produzent Nigel Godrich mit seinem Bandprojekt Ultraista.

Playlist: