Musikmagazin | Playlist | Dienstag 06. April 2021 | 17-18 Uhr

Nach mehreren EPs in den Nullerjahren ist das New Yorker Duo Sarah Barthel und Josh Carter aka Phantogram mit Beginn der Zehnerjahre ein äußerst vielversprechendes heißes Eisen gewesen, dessen mit Rock wenig zu tun habender Elektro-Rock oder Indietronic recht en vogue war.

Sphärisch, mit wuchtigen Beats unterlegt und coolen Synthie-Melodien gespickt, sind Phantogram immer ein Fall für den emotionalen Moment. Aufgenommen wurde stets im ländlichen New Yorker Bundesstaat, im eigenen Studio genannt Harmony Lodge. Bei Album Zwei und Drei, „Voices“ und „Three“, sprangen hohe Chartplatzierungen in ihrer amerikanischen Heimat heraus.

Dennoch, und auch obwohl Sängerin Sarah Barthel seit Jahren ein prominentes Liebespaar mit Snowboard-Ikone Shaun White bildet, laufen Phantogram noch immer ein wenig unter dem Radar, insbesondere fern der USA. Hatte „Three“ vor vier Jahren vor allem die Verarbeitung des Suizids von Barthels Schwester zum Thema, schwimmt sich „Ceremony“ weitgehend thematisch frei und landet dabei in Gewässern des höchst konventionellen Elektro-Pops. Pippi.

