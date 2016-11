Frauenproteste verhindern vorerst Straffreiheit der Vergewaltigung von Minderjährigen in der Türkei

Quasi in letzter Minute hat eine Intervention von Staatspräsident Erdogan verhindert, dass die Regierungspartei ein Gesetz verabschiedet hat, dass Vergewaltiger von Jugendlichen straffreiheit gestellt hätte, wenn ihnenn kein Zwang nachgewiesen werden kann und sie vor allem bereit sind das Opfer zu heiraten. Darüber ob die junge Frau dazu bereit wäre stand nichts in dem Gesetz und darum geht es ja auch weniger als um archaische Begriffe von der seltsamen Rettung der Familienehre. Vermutlich war nach den Protesten vieler Frauen die Sache den Regierenden zu heiß geworden. Doch es ist durchaus möglich, dass der Gesetzesentwurf, der nochmal in die Ausschüsse verwiesen wurde, irgendwann in leicht veränderter Form wiederkommt. Radio Dreyeckland sprach mit Marie die die Proteste in Istanbul verfolgt hat.