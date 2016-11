Türkei: Regierung zieht Gesetz über die Straffreiheit von Vergewaltiger, die ihr Opfer heiraten zurück

Nur Stunden vor der endgültigen Abstimmung und nachdem eine erste Anstimmung letzte Woche nur aus formalen Gründen gescheitert war, hat die Regierung eine umstrittene Änderung der Strafvorschrift für Vergewaltigung zurückgezogen. Die Änderung hätte Vergewaltiger von Minderjährigen praktisch straffrei gestellt, wenn sie bereit sind ihr Opfer zu heiraten und sofern sie keine Gewalt angewendet haben. Auch Helfer und Anstifter der Tat sollten dann straffrei bleiben. Die Gesetzesänderung wäre die Rücknahme einer Reform gewesen, die die Ak-Partei selbst vor 11 Jahren beschlossen hat.

In mehreren Städten haben Frauengruppen gegen die Gesetzesänderung demonstriert. Der oppositionelle Abgeordnete Levent Gök fasste den Inhalt der Gesetzesänderung in die folgende Aufforderung an Straftäter: „Vergewaltige sie, heirate das kleine Mädchen und bleibe straffrei!“

Die Erklärung des Ministerpräsidenten Binali Yildirim, dass der Gesetzesentwurf nochmal in die Ausschüsse zurückverwiesen werde erfolgte kurz nachdem die Nachrichtenagentur Anadolu eine Erklärung des Staatspräsidenten Tayyip Erdogan verbreitet hatte, in der Erdogan die Regierung dazu aufforderte, eine Übereinkunft mit den Kritikern des Entwurfs zu erzielen.