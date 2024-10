Freiburger Klimaschutzziele 2035 - Sag ganz leise aber unverhohlen Servus!

Vor knapp 2 Jahren – 2022 - beschloss der Freiburger Rat die Erreichung der Klimaneutralität aus dem Jahr 2050 in das Jahr 2035 vorzuziehen.

Erst jetzt zwei Jahre später (!), bequemt sich der Umweltschutzamtschef , Klaus von Zahn, an die Planung der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes zu gehen. Ergebnisse sind nach der Vorlage G-24/ 140 nicht vor dem 3. Quartal 2026 zu erwarten.

En passent wird als Jahr der Zielerreichung nebenher statt 2035 nun das Jahr 2038 angegeben.

„Trotz der Anpassung, die mittlerweile für den Ausbau der Erneuerbaren mit dem Beschluss zur Windkraft- und zur Photovoltaik (PV)-Offensive im November 2023 gemacht wurde, reicht dies weder für die Korrektur der Szenarien in Richtung 2035 noch für die Ausgestaltung und Umsetzungsgeschwindigkeit der Maßnahmen bis dahin. Ohne Fortschreibung des KSK müsste das Ziel 2035 mit einem dann 16 Jahre alten Klimaschutzkonzept mit dem Zieljahr 2050 angesteuert werden.“ (G24/140)

Die jahrelange Verschleppungspolitik des Amtschef und der Verwaltungsspitze unter OB Horn, die selbst bisher die im DHH 23/24 vom RAT bereitgestellten Planungsmittel für das Klimaschutzkonzept nicht beansprucht haben, und selbst die kapitalintensive Wärme-Lösung aus Geothermie in das freieste Belieben der Badenova stellt:0:12

Für diese Erkundung und Bau verzichtet die Stadt aber jahrelang auf Gewinnausschüttung.

Die Rätinnen diskutierten dies nicht einmal im Ansatz. Wie schön aber, daß der Ausschuß von jeglichen bürgerschaftlichen Sachverstand und Sachverständigen mindestens noch bis zum 27. November 24 durch die Politik von Grünen, CDU und SPD befreit ist! Die, die trotzdem erschienen,wurden auf die Tribüne verwiesen!

Ist der Ruf ruiniert, lebt es sich in Freiburger Amtsleitungen erkennbar ungeniert. Da wird dann auch auch gegenüber den Rätinnen das eigene Untätigkeits-Credo für diese zur politischen Maxime ausgerufen:0:43

Warum aber ausgerechnet der Badenova Beschäfzigte Ex-Jupi Fraktionsvorsitzende und jetzige der Grünen dagegen das einzige erfolgreiche Pallativmittel des Amtschef zur Beruhigung der Rätinnen - den 10(!) seitigen bunten Multible-Choice Frage-Bogen mit dem sinnigen Titel "Klar-Check" jetzt auf werten will?1:00

Wird dieser Rat bald noch "pragmatischer" den Klimakollaps befeuern?

(kmm)