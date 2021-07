Freiburgs Kampf ums goldene Kalb Auto

Am heutigen Mittwoch den 7. Juli 21 wird der Mobilitätsauschuss des Freiburger Gmeinderates sich mal wieder erneut dem Faktum stellen müssen, daß der Vekehrssektor in Freiburg mit seiner Zunahme des Treibhausgasausstosses den Klimawandel befeuert.

Die idelogische Verbissenheit mit der das bürgerlich-reaktionäre Lager des Gemeinderates den Kampf für die jüngste SUV-Autogeneration mit kostenlosem Lagerplätzen auf immer mehr versiegelten Strassen, mit Verhinderung des Vorrang für sichere Fußgänger- und RadfahrerNutzungen oder Parkhaus-Riegeln möglichst nahe zur Innenstadt (inklusiver freier Parktage!) führt, ist in der Intensität nur vergleichbar mit dem Kampf, um die B31 mitten durch die Innenstadt und LKW durch die Rathausgasse Anfang der 70 er Jahre.

Warum die erbärmlichen Verkehrsresultate bei der Treibhausgasreduktion uns heute noch so dringend beschäftigen, das unterstreicht ein Beitrag aus dem RDL Archiv aus dem Jahre 1989.

Der Verkehrsexperte des BUND, Klaus Peter Gussfeld zu den - jetzt realisierten - Autoringplanungen und der anstehenden Vollendung und den Schienenabbau auf der Höllentalbahn am 30.März 1989 im RDL Tagesinfo7:30