"Freiheit für Öcalan bedeutet Freiheit für Kurdistan und dass die Politik eine Lösung findet."

Am 17. Februar ist Großdemo in Köln für Öcalans Freiheit und Solodarität mit Rojava. Anfahrt aus Freiburg:

https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/busfahrplan-fur-demonstration-am-17...

Die Veranstalter:innen rufen Anarchist:innen aus ganz Deutschland und den umliegenden Ländern dazu auf, am 17. Februar nach Köln zu kommen, um an der Demonstration teilzunehmen.



In Freiburg gab es vergangenen Freitag und Sonntag Kurdische Küfa mit input Veranstaltung, über Öcalans Rolle in der kurdischen Bewegung und was hat Deutschland damit zu tun.

Rdl war vor Ort, hier zu hören: Eindrücke der Kurdischen Küfa von Sonntag.