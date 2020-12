Mitten in der Innenstadt wurde vor über 10 Jahren ein kleines Häuschen besetzt. G19 nennt sich der Ort in der Gartenstraße und bietet Raum für gemeinschaftliche und freie Lebensqualität. Lars und Tom berichten in einem Interview, wie sich dieser Freiraum genau gestaltet.

Wenn ihr mehr dazu hören wollt schaut doch mal bei der aktuellen Podcastreihe von AK Utopia hinein. Link: https://soundcloud.com/user-969567718

Link zur G19: https://g19freiburg.blackblogs.org