Freistunde FM - Jugendradio 12.09.2021

Sami ist wütend und darum hat er sich Ben geschnappt und mit ihm darüber gesprochen. Aber das reicht den beiden nicht, denn ihre Wut über das Aus des "Bis Späti" im Freiburger Stühlinger ist für die zwei eine Sauerei. Um die Wut in den Griff zu bekommen und das Thema wieder in die Köpfe der Menschen zu bringen sprechen sie bei der Freistunde am Sonntag um 17 Uhr darüber und wir wiederholen diese Sendungung am Montag um 13 Uhr.

Und bis dahin... bis Späti!