Fridays for Future Freiburg rufen zum globalen Streik auf

Wenn die "Fridays" rufen kommen meist viele Leute, denn auch in der nicht immer ganzen so grünen Green City interessieren sich gerade junge Menschen für ihre Zukunft auf einem lebenswerten Planeten. Klimagerechtigkeit heißt politisches Engagement und Teilhabe an der Tranformation unserer Gesellschaft. Deshalb gehen Schüler*innen, Student*innen und Arbeitende sowie andere Erwerbstätige lieber auf die Straße, als weiterzumachen wie bisher.

Rund 8000-9000 Leute wurden stellenweise grob umrissen, die sich nach der Anfangskundgebung von 11 bis etwa 12 Uhr durch die Innenstadt und dem Leopoldring in Bewegung setzten. Zudem saß die Menge auch, als eine Art Traumreise in die verheisungsvolle Zukunft ohne Klimazerstörung angepasst an die Veränderungen unserer Umwelt vorgelesen wurde.

Wie sich dieser etwas ruhigere Streiktag angehört hat und was die Streikenden von ihrer Aktion halten hört ihr in einer Kollage an Atmosphäre und Gesprächen von der Demo.