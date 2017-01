GayMusic – Eine Reise in die Welt des Musicals

Heute dreht sich alles um das Genre “Musicals”. Was gibt es Neues in nah und fern? Wir sprechen mit Künstlern, blicken zurück und voraus und hören viel Musik. Freut Euch auf einen heiter-vergnüglichen Musical-Abend mit viel Entertainment – Show für’s Ohr!

Unter anderem freuen wir uns auf den Schauspieler und Sänger Michael Gugel, der u.a. schon in “Urinetown”, “Aida”und “Lichterloh” zu erleben war. Aktuell spielt er bei den “Schönen” in der Operette “Ball im Savoy”.

Und wir sprechen mit Schauspieler, Sänger und Regisseur Gary Joplin, der am Jungen Theater Freiburg gerade die “Adams Family” inszeniert. Mit ihm kommt Benjamin Erhardt zu uns, der die Rolle des “Onkel Fester” verkörpern wird. Und wir freuen uns aus Lena Amberger, die die Rolle der “Alice” spielen wird.

Wir blicken aber auch u.a. in’s Londoner Westend und hören Ausschnitte aus dem Musical “Murder Ballads”.

Volles Programm, tolle Gäste und viel Musik … und dazwischen die Nachrichten und Veranstaltungshinweise.

Im Studio: Hartmut, Dieter und Alex

Nach Ablauf der einwöchigen Frist ist die Sendung aus urheberrechtlichen Gründen nur noch als musikfreier Podcast verfügbar