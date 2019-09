GayWatch - Herbst 2019

In der Herbst-Folge unserer Sendereihe "GayWatch" für 2019 schlagen wir Euch Filme und Serien vor, die dem schwulen Auge gayfallen könnten.

Wir haben für Euch schon 'mal ein paar Neuerscheinungen und Klassiker getestet.

Und als besonderes Highlight stellen wir Euch das internationale queere Filmfestival in Basel vor, dass nächste Woche startet: Luststreifen. Vom 2. - 6. Oktober werden nicht nur queere Filme, Dokumentationen und Kurzfilme in mehreren Kinos gezeigt, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm angeboten.

Was das im Einzelnen ist und viele weitere Informationen bekommen wir direkt von der Quelle berichtet.

Ebenfalls aus der Kategorie "Besondere Highlights" ist das Filmfest des Gay Summit Clubs Allgäu in Bad Wörishofen. Die legendäre Veranstaltung geht in die 25. Ausgabe. Und das gilt es zu feiern mit einem ganzen Wochenende voller toller Filme, leckerem Essen und grandiosem Kuchenbuffet. Über das Fest am 2. und 3. November 2019 sprechen wir exklusiv mit, dem Organisator.

Im Studio: Dieter & Alex