GayWatch im Juni 2022

Die Juni-Ausgabe unserer Reihe „GayWatch“ wartet mit einem besonderen Highlight auf: Der Verlosung von je 1 Exemplar der DVD und der Blu-ray des schwulen Kultfilms „Die Konsequenz„.

Im Rahmen unser GayWatch-Sendung vom 9.6.22 verlosen wir je 1 Exemplar der DVD oder Blu-ray des sagenhaften schwulen Meisterwerks „Die Konsequenz“. Der Film des durch „Das Boot“ weltbekannt gewordenen Regisseurs Wolfang Petersen entwickelte sich Ende der 70er-Jahre zu einem heiß diskutierten „Skandal“. Dieses in Schwarz/Weiß gedrehte Zeitzeugnis ist ab dem 9.6.22 als Blu-ray und als DVD im Handel. Aber auch digital als Stream ist der Film erhältlich.

Eine ausführliche Besprechung des mehrfach preisgekrönten Films über eine schwule Liebe könnt Ihr in unserer Sendung am 9.6.22 hören.

Wie verlosen also je 1 DVD und 1 Blu-ray!

Um an der Verlosung teilzunehmen, sendet uns bitte eine Email mit Eurem Namen und postalischer Adresse (für den Versand des Gewinns im Gewinnfall) und Eurem bevorzugten Formal (DVD oder Blu-ray) an gewinnspiel(ät-Zeichen)schwulewelle.de . Einsendeschluss ist der 17.6.22 um 13:00 Uhr MESZ. Per Losverfahren ermitteln wir dann je 1 Gewinner der DVD und der Blu-ray.

Die beiden Glücklichen erhalten dann ihre Gewinne per Post direkt von der das Gewinnspiel sponsernden Agentur Entertainment Kombinat GmbH (Boxhagener Straße 106 ☆ 10245 Berlin) zugesandt. Eure Emails und Adressen werden nicht für andere Zwecke als die Ermittlung der Gewinner und den Versand der Gewinne verwendet und im Anschluss gelöscht.

Verpasst nicht Eure Chance!

Ansonsten bieten wir Euch wieder einmal einen Überblick, was in der Medienlandschaft für das schwule Auge interessant sein könnte. Egal ob im Kino, Heimkino oder TV.

Besonders empfehlenswert ist die Netflix-Serie „Heartstopper“ in der erstmals Figuren eines Großteils der LGBTQ+ Gemeinde zentrale Rollen einnehmen. So ist nicht nur die herzerwärmende „Junge verliebt sich in Jungen“-Thematik vertreten, sondern auch lesbische Liebe, ein Transmädchen und eine Menge „Allys“. Wenngleich auch homophobe A*löcher in der kurzweiligen Serie vorkommen, so überwiegen doch die positiven Aspekte. Diese ungewöhnlich gute Serie wollen wir Euch ans Herz legen.

Für den heimischen Filmeabend empfehlen wir Euch noch weitere DVDs.

Eine Sendung von Dieter