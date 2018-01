Am 13. Januar trafen sich in Freiburg bis zu 200 Menschen um gegen die Diktatur unter Faure Gnassingbé im Togo und das Regime unter Isayas Afewerki in Eritrea zu demonstrieren.



Die Demonstration und die anschließende Konferenz wurden von Menschen aus Togo und Eritrea in Zusammenarbeit mit Aktion Bleiberecht organisiert.

Mehr zu Togo, Eritrea und der Konferenz hört ihr demnächst im Südnordfunk von iz3w und von Our Voice.

Redebeitrag zu Eritrea:10:59

Redebeitrag von Aktion Bleiberecht zur EU-Politik: 6:11