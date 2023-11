„ Geht darum den Straßenraum weiterhin durch den KFZ-Verkehr zu okkupieren“

In Gundelfingen nördlich von Freiburg findet am 12. November ein Bürgerentscheid statt. Es wird darüber abgestimmt, ob die Planungen für die Straßenbahn wiederaufgenommen werden sollen. Bisher macht sie aus Freiburg Zähringen kommend am Ortsrand von Gundelfingen Schluss. Nun geht es um die Frage, ob geplant werden soll, die Linie bis in die 12.000 Einwohner:innenstadt hinein zu verlängern. Im Ort ist die Frage umstritten. Es gibt eine Initiative für die Straßenbahn und eine dagegen. Der VCD Südbaden spricht sich klar für den Bau aus. Wir haben mit Fabian Kern vom VCD gesprochen.