"Elemente und Ursprünge der Flüchtlingskrise" - ein Vortrag in Freiburg

Ein Vortrag heute, Dienstag, den 10. 01. 2017 in der Günterstalstr. 37 in der Laterna Magika, 20.00

"Seit dem Sommer 2015 wird die deutsche Perspektive auf den sogenannten Bürgerkrieg in Syrien dominiert vom bangen Blick auf diejenigen, die der syrischen Hölle entronnen und nach Europa gekommen sind. Ein Großteil der rund 14 Millionen syrischen Flüchtlinge befindet sich jedoch noch in Syrien oder den Nachbarländern. Zwar wird gerne von Bekämpfung der Fluchtursachen gesprochen, jedoch findet öffentlich kaum eine Analyse oder Diskussion der Ursachen der syrischen Katastrophe statt. In Deutschland herrscht vor allem die Auffassung, dass die USA und die Intervention 2003 im Irak verantwortlich seien". (aus der Vortragsankündigung)

Dazu ein Interview mit Thomas von der Osten-Sacken. Er ist Mitbegründer der deutsch-irakischen Hilfsorganisation Wadi e.V.. Seit 25 Jahrenarbeitet er vor Ort, im "Nahen Osten". Viele Projekte hat Wadi dort auf den Weg gebracht, beispielsweise einen Radiosender von Frauen. Außerdem ist er Journalist für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, u.a. die jungle world.