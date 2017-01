Mehrere Millionen Menschen sind in Europa auf der Flucht. Uns beschäftigt tagtaglich das Thema Flüchtlingskrise. Dazu waren wir bei einem Vortrag in der Laterna Magika hier in Freiburg. Dieser Vortrag trug den Titel "Elemente und Ursprünge der Flüchtlingskrise" von Thomas von der Osten-Sacken. Ein Mitbegründer der deutsch-irakischen Hilfsorganisation Wadi e.V., der außerdem seit 25 Jahren im "Nahen Osten" arbeitet.