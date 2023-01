Gewalt gegen Frauen im digitalen Raum und wie sich dagegen wehren

Der am 25. November 2022, dem Internationalen Tag der gegen die Gewalt an Frauen verschobene Workshop für Frauen "Was ist digitale Gewalt gegen Frauen im digitalen Raum - wie dagegen wehren" wird am 10 Januar 2022 zwischen 17-20Uhr über eine Bigblue button (senfcall) nachgeholt.Gewalt findet auch im Digitalen statt, ob im Netz oder direkt durch Überwachung unserer eigenen Geräte. Technisch sind kaum Grenzen gesetzt und oft ist es schwer, zu sehen, wenn jemand uns ins Visier genommen hat. Was alles möglich ist und was Ihr tun könnt, um einer Freundin oder auch Euch selbst zu helfen, erklärt Klaudia Zotzmann-Koch am Dienstag, den 10. Januar 2023 von 17 bis 20 Uhr.



Weitere Informationen und Anmeldung:

https://wir.freiburg.social/blog/online-workshop-gewalt-gegen-frauen-im-digitalen

RDL sprach mit Klaudia im Mittagsmagazin am Freitag 6.1.2023

hier noch im Interview erwähnte eitere links:https://www.deutschlandfunk.de/texas-usa-abtreibung-verboten-100.html

https://zara.or.at/de

https://sos-stalking.berlin/

https://hateaid.org/

https://dickstinction.com/

Der dlf link ist ein ein videolink: