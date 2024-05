Gezielte Aktion des französischen Staates gegen kurdische Medien, Aktivist*innen und Organisationen in Brüssel, Paris und Marseille

In der Nacht vom 22. auf 23 April wurden nahe Brüssel zwei kurdische TV-Stationen nahe Brüssel gerazzt. Angebliche Terrorfinanzierung so die beauftragende Staatsanwaltschaft in Paris. Zeitgleich - unter der gleichen Anschuldigung - wurde eine kurdisches Gmeinschaftszentrum in paris gerazzt. 10. Tage zuvor waren auch Abschiebung nach Istanbul ausgeführt gegen zwei politische Aktivistinnen.

Gegen die gewaltsamen Durchsuchungen / Zerstörungen protestierten auch flämsiche Journalistenverbände , wegen des Informantenschutz bei Zugriff auf digitale Datenträger. Die Verfolgung kurdischer Medien hat mittlerweile einen immer längere Liste - nach Med TV Roj TV und Aktionen gegen kurdische Verlage u.a. auch in der BR Deutschland,

Ein Versuch der Einordnung mit dem Frankreich Korrespondenten und Rechtsanwalt Bernard Schmid

Teil 112:40

Teil 2 6:55