Gleiche Rechte für Alle? Europäische Kulturtage in Karlsruhe

„Umbrüche /Aufbrüche – gleiche Rechte für Alle“ ist das Motto der diesjährigen Europäischen Kulturtage in Karlsruhe. Es gibt ein buntes Programm aus Vorträgen, Ausstellungen, Lesungen und Theater. Das Festival wirft einen künstlerischen und rechtswissenschaftlichen Blick auf den Kampf um „Gleiche Rechte für Alle“.

Doch nicht nur um das Darstellen von Erreichten soll es gehen. Erreichtes soll auch in Frage gestellt werden. Wie weit ist der Weg zu gleichen Rechten für alle, wird es jemals erreicht sein? Leben wir nicht in einer Zeit in der Errungenschaften der Gleichstellung wieder in Frage gestellt werden?

Die Professorin und Verfassungsrichterin Susanne Baer , hielt im Karlsruher Rathaus die Eröffnungsrede. Der Beitrag ist ein Mitschnitt der Rede und einem anschließenden Interview.

