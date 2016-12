Gott hat sie nicht gemacht und auch sonst will es niemand gewesen sein

Wie einst Fahnen und Feldzeichen hängen heute Werte in der Luft. Frau kann sie selbst einem leicht unheimlichen neuen US-Präsidenten entgegenhalten und durch die Migrations- und Antimigrationsddebatte flattern sie ohnehin. Da wollte die InZeitung mal genauer wissen, was es denn damit eigentlich auf sich hat. Also lud sie die Philosophin Stefania Maffeis, den Theologen Magnus Striet und den Philosophen Urs Sommer zu einer Podiumsdiskussion. Es moderierten und trugen bei der Dekan der Freiburger Philosophischen Fakultät, Hans-Helmuth Gander und Alexander Sancho-Rauschel, Redakteur der InZeitung. Natürlich war die Diskussion zu komplex, um sie in einen Beitrag zu quetschen, wir haben uns hier vor allem auf die Frage konzentriert, woher Werte kommen und um es gleich zu sagen, zwei der üblichen Verdächtigen, Gott und die Kirche scheiden gleich mal aus, über den Freiburger SC kann man noch reden, wenigstens war kein Vertreter des Vereins da, um dies gleich zu dementieren. Als Einstieg diente der Titel von Urs Sommers Buch "Werte - warum man sie braucht obwohl es sie gar nicht gibt".

Stattgefunden hat die Diskussion am 26. November in Freiburg