Grün-Schwarz schiebt viele Roma und Kinder ab

An diesem Dienstag, den 29. November 2016, fand wieder eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in Richtung Balkan statt. Insgesamt waren laut Regierungspräsidium Karlsruhe 83 Personen betroffen. Ursprünglich wollte das RP 98 Menschen verfrachten lassen. Nach Serbien wurden 45, nach Mazedonien 38 Menschen durch die Polizei abgeholt. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe gehörten 59 der Betroffenen der Romaminderheit an. Knapp die Hälfte der Abgeschobenen waren Kinder. 36 Kinder bis 14 Jahren waren von der polizeilichen Abschiebung betroffen. 10 Personen wurden direkt aus Landeserstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben.

Der nächste Sammelabschieflug aus Baden-Württemberg startet laut Aktion Bleiberecht am Freitag, den 09. Dezember nach Tirana (Albanien). Winterabschiebestopp und Humanität: Fehlanzeige. Wie brutal der Abschiebealtag ist, zeigte sich exemplarisch bei der Abschiebung am 17. November. Dort erlitt eine Frau angesichts der Abschiebung einen psychogenen Anfall und wurde in die Notaufnahme einer Müllheimer Klinik gebracht. Ihr Mann und ihre 7 Kinder wurden trotzdem, ohne sie, abgeschoben. Darunter befand sich auch ein vierjähriges Mädchen mit Trisomie 21.

