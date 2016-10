Heute: Fast ausschließlich Roma nach Serbien und Mazedonien abgeschoben

Am heutigen Montag, den 31. Oktober 2016, fand wieder eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in Richtung Balkan statt. Insgesamt waren laut Regierungspräsidium Karlsruhe 70 Personen betroffen. Nach Serbien wurden 40, nach Mazedonien 30 Menschen durch die Polizei abgeholt und gegen ihren Willen in eine unsichere Zukunft verfrachtet. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe gehörten 53 der Betroffenen der Romaminderheit an. Knapp die Hälfte der Abgeschobenen waren zudem Kinder. 27 Kinder bis 14 Jahren waren von der polizeilichen Abschiebung betroffen. 6 Personen wurden direkt aus Landeserstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben.

Der nächste Sammelabschieflug aus Baden-Württemberg startet laut Aktion Bleiberecht am Freitag, den 11. November nach Tirana (Albanien). Diskussionen um einen Winterabschiebestopp scheinen derzeit kaum vorstellbar zu sein. Humanität hat bei Grün-Schwarz Nachrang.

(FK)