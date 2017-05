Größtes Festival des japanischen Films außerhalb Japans

Einmal mehr bietet Nippon Connection ein breites Spekturm des japanischen Films, was auch kein Wunder ist, denn kein anderes Festival außerhalb Japans widmet sich so ausgiebig dem japanischen Kino. Svenja Alsmann wirft schon einmal einen Blick auf das diesjährige Festival-Programm, insbesondere auf 'Mister Long' und den neuen Godzilla-Film, der bereits bei der Berlinale zu sehen war, aber auch auf die große Sexfilmindustrie Japans. Und speziell auf die Doku zu einem der größten Schauspieler Japans, nämlich Toshiro Mifune, ein einmaliger Vulkan der Leinwand, der in vielen Klassikern Kurosawas spielte, etwa in 'Rashomon' oder die 'Sieben Samurai.'

Außerdem (wieder) zu sehen: 'Tampopo' - der schönste Film aller Zeiten über Hühnersuppe, das richtige Schlürfen von Nudeln (und vieles mehr).