Graffiti an der Uni führt zu Durchsuchung von WG und Elternhaus

An 31 Januar fanden in Heidelberg zwei Hausdurchsuchungen statt. Grund: Ermittlungsverfahren wegen politischer Graffiti auf dem Universitätscampus. Einmal war eine WG betroffen, das andere Mal das Haus der Eltern. Beschlagnahmt wurden zwei Handys und einzelne Sprühdosen. Darüber informiert die Heidelberger Ortsgruppe der Roten Hilfe. Erst am 27. November 2023 hatte es in der Stadt schon eine Hausdurchsuchung bei einem linken Aktivisten gegeben. Wir haben mit Dandl von der Roten Hilfe Heidelberg gesprochen.