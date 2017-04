Großbrand zerstört Flüchtlingscamp in Frankreich

Durch einen Brand ist ein Flüchtlingslager in Nordfrankreich vollständig zerstört worden. In Grand-Synthe mussten in der Nacht Hunderte Menschen vorläufig in Turnhallen untergebracht werden, nachdem die rund 300 Holzhütten abgebrannt sind. Über Verletzte durch den Brand gibt es bisher keine Angaben.

Vor dem Brand war es laut Medienberichten zu Unruhen zwischen den BewohnerInnen gekommen, bei denen 10 Menschen verletzt wurden. Wegen der Zusammenstöße wurde schließlich die Bereitschaftspolizei gerufen, die versuchen sollte, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Während die Unruhen andauerten, brach das Feuer offenbar an mehreren Stellen im Lager aus. Die Behörden gehen von einem Zusammenhang zwischen dem Brand und den Zusammenstößen aus. Dies müsse allerdings noch untersucht werden.

Das Lager, das von Ärzte ohne Grenzen errichtet worden war, beherbergte rund 1500 Menschen. Viele von ihnen stammen laut Angaben der Organisation aus dem „Dschungel“ von Calais, der vergangenes Jahr gewaltsam geräumt wurde.