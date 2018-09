Große Demo in Marburg gegen Rechts

Am Freitag, den 7. September, fand eine der beeindruckendsten Demonstrationen in der Geschichte Marburgs statt. 7.500 Menschen gingen auf die Straße, um nach den Ereignissen in Chemnitz unter dem Motto "Wir sind mehr" ein Zeichen zu setzen gegen Xenophobie und Rechtsextremismus. 7.500 Menschen - das bedeutet, dass jede/r zehnte Marburger*in an diesem Freitag auf der Straße war, um dieses Zeichen zu setzen!

Zu der Demonstration aufgerufen hatten der Magistrat der Stadt Marburg, einhellig die Marburger Stadtverordnetenversammlung sowie 120 Marburger Vereine, Organisationen und Institutionen.Der Trotzfunk von Radio Unerhört Marburg hat dieses Ereignis dokumentiert.



Wir hören im Folgenden ein Kurzinterview mit dem Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies, das wir mit ihm kurz vor Beginn der Demonstration führten und anschließend einige Statements von an der Demonstration Teilnehmenden. Hernach hören wir hintereinander weg hinein in die auf dem Marburger Marktplatz vorgetragenen Beiträge von

- Oberbürgermeister Thomas Spies,

- Schauspieler*innen des Hessischen Landestheaters,

- der stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteherin Elke Neuwohner,

- der Vizepräsidentin der Philipps-Universität Evelyn Korn,

- Georg Simonsky, der mit einer Gruppe von Marburger*innen Teilnehmer einer Gegendemonstration in Chemnitz gegen Rechtsextremismus war, die prompt von Rechtsextremen attackiert wurde,

- der Friedens-und Konfliktforscherin Maximiliane Jäger-Gogoll,

- sowie dem Dekan der evangelischen Kirche, Burkhard zur Nieden.

Letzterer begleitete am Akkordeon den Musiker Robert Oberbeck, den wir mit einem Song von Neil Young am Ende dieses Beitragsmarathons, der in der Sache einig war, dennoch aber interessante Akzentunterschiede aufwies, zu hören bekommen.