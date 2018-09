Über 1000 Menschen demonstrieren im Freiburger Regen gegen Rechts

Nach nur einem Tag Mobilisierungszeit beteiligten sich über 1000 Menschen am Freitagabend in Freiburg im strömenden Regen am Protest gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck. Zahlreiche Initiativen und auch Parteien hatten sich dem Aufruf zur Demo nach dem Mord und den rechten Ausschreitungen in Chemnitz angeschlossen. Bei der Kundgebung am Platz der alten Synagoge sprachen zahlreiche VerteterInnen linker Gruppen, flüchtlingssolidarischer Gruppen, von Parteien und auch islamischen Gruppen. Auch Oberbürgermeister Martin Horn beteiligte sich am Protest und zeigte sich erschüttert darüber, dass in Chemnitz mehr Menschen zur rechten Demo, als zur Gegendemo gekommen waren. Dir Spöri von der Linkspartei wies auf die geistige Brandstiftung durch Hort Seehofer hin. Max Heinke vom Freiburger Friedensforum und dem VVNBdA betonte, dass Faschismus und Krieg unmittelbar zusammengehören. Radio Dreyeckland verfolgte die Kundgebung und die anschließende spontane Demonstration durch die Innenstadt und sammelte einige Eindrücke. (Audios folgen...) (FK)