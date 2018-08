Machtdemonstration der Nach 45-er Nazis in Chemnitz

Über 5.000 Nazi aus Freien Kameradschaften, Fight-Clubs, wie Kleinst-Parteien in Uniform, inklusive Gefolge demonstrierten am 27. August 2018 in Chemnitz ihren unverhohlenen Machtanspruch. Hitlergrüße, gewalttätige Angriffe auf alle politischen Gegner, eine gehetzte Polizei, waren die Methoden. Sie unterstrichen den Anspruch Chemnitz für sich in Besitz nehmen zu wollen. Ein unverhohlener Anspruch den das Chemnitzer rechte Plenum organisatorisch realisisierte. Makaber, das ausgerechnet der Messer-Totschlag am frühen Morgen des 27.8.18 eines gegen die Nazis eingestellten 35 jährigen Bürgers mit kubanischen Wurzeln, den Nazivorwand für die Machtdemonstration lieferte.

Der AFD Landtagsabgeordnete Staub aus Baden-Württemberg bezeichnet gar das Event als das Fanal zur Durchsetzung seiner völkisch-hegemonialen Wende in Deutschland, bei dem er vor Ort dabei sein durfte.

Zeit gegen diesen Nazihaufen und seine Exponenten das Verbotsverfahren auch für alle Nachfolgeorganisationen einzuleiten. Da aber die Ostverbände der CDU nach Österreich-Vorbild mit der AfD erkenbar selbst, als deren Juniorpartner, koalieren wollen, ist dieser energische Einsatz für Menschenrechte und Demokratie, gegen die erneute Errichtung einer nazistisch-völkischen Diktatur, nicht zu erwarten.

In unserer kleinen Collage hört die Einschätzung des grünen Jürgen Kaseck , einen live Bericht zum Nazidemobeginn und das Eingeständnis des Polizeisprechers, dass Ihre angeblichen Fehleinschätzungen, Naziangriffe ermöglichte und Festnahmen der Nazi-Schlägerbanden nicht stattfanden.

(kmm)