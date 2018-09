Halle: Gelingt auch in Halle die rechte Dominanz der Braunen auf den Strassen?

Während in Köthen noch die AfD den Kameradschafts-, Hool-,Türsteher- FightClub und Nazi Kleinstparteien Szene hinterhermarschiert und sie als Masse für ihre Kundgebung braucht, konnte in Chemnitz die AfD der Länder Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit Höcke noch die Frontlinie der vereinten Front des Rechtsextremismus besetzen.

Bedrohungen und tätliche Angriffe wie gegen das "Shalom" in Chemnitz am 27.8.18 oder in Salzwedel auf das Hanseat am 7.9.18 neben Jagden auf alle die nicht dem rechten Weltbild entsprechen runden den Machtanspruch der Braunen ab.

Ihre als "Trauer" getarnte Hetze jedenfalls ist unmissverständlich.

Aber Plauen und Köthen als Aufmarschorte der braunen Drohkommandos zur Demonstration ihres Machtanspruchs sind nur Kleinstädte. Chemnitz oder auch Halle/Saale wären relevanter. In Halle versuchten es die Kommandos.

Wer da zusammen kam und wieviele berichtete uns Stephanie Scholz von Radio Corax.