Gymnasium-Ausbau im Freiburger Osten und im Westen?

Freiburg wächst – und damit auch der Platzbedarf in Gymnasien. Diese sollte nach Vorstellung der Verwaltung in drei Stufen kommen: Mit einer Erweiterung des Berthold-Gymnasiums, mit einer Gemeinschaftsschule im neuen Stadtteil Dietenbach und mit einem neuen Gymnasium am Tuniberg. Bei der Gemeinderatssitzung wurde nun abweichend beschlossen, dass geprüft werden soll, ob am Tuniberg evtl. auch eine Gemeinschaftsschule entstehen könnte. Ein Gymnasium für Weingarten wurde abgelehnt. Los soll es mit der Erweiterung des Bertholdsgymnasium gehen. Unser Gemeinderatsberichterstatter Michael sieht das kritisch….