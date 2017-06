Hamburg G20 - erfolgreicher Widerstand gegen Demonstrations- und Versammlungsverbote

Trump, Erdogan, Putin, alle werden sie dort sein, am G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg. Während die Staats- und Regierungschefs der 20 mächtigsten Industrienationen hinter verschlossenen Türen verhandeln, versuchen die Behörden, sämtliche Kritik am G20-Gipfel aus dem Stadtzentrum zu verbannen.

Hamburg verwandelt sich in einen Hochsicherheitstrakt. Die Grundrechte werden massiv eingeschränkt, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit komplett ausgehebelt. Das wollen die G20-KritikerInnen nicht hinnehmen und haben mehrere Klagen eingereicht – mit Erfolg. Wilma Rall von Radio RaBe aus Bern berichtet.