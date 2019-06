Hat sich Erdogan mit der Wahlwiederholung in Istanbul selbst ausgetrickst?

Am 31. März hatte zum ersten Mal seit 25 Jahren ein Kandidat die OB-Wahl in Istanbul für sich entschieden, der nicht Erdogans Partei angehört. Mit hauchdünnem Vorsprung gewann Ekrem Imamoglu von der sozialdemokratischen CHP mit Unterstützung anderer Parteien. Mit fadenscheinigen Argumenten ließ Erdogan die Wahl anfechten und annullieren. Doch Imamoglus Popularität hat eine Schmutzkampagne bisher nicht geschadet und auch eine Fernsehdiskussion mit Erdogans Spitzenkandidat Binali Yildirim hat das Blatt wohl nicht gewendet. Die Opposition fühlt sich in der 16-Miilionenmetropole im Aufwind und träumt von einer Wende im ganzen Land, wenn Erdogan seine wichtigste Stadt verliert. Radio Dreyeckland sprach mit dem politischen Beobachter Gürkan Özturan.