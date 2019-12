Head | Psychedelic Music | Best-Of-Psych 2019

Tune In, Turn On, Drop Out. 2019 ist bald vorüber, das Entstehungsjahr von Head und ein Jahr voller faszinierender Psych-Releases. In dieser Sendung wirft Moderator Fabian noch einmal einen Blick zurück und spielt euch seine Favoriten. Allzuviel soll natürlich nicht verraten werden, damit es spannend bleibt. Labt euch aber gerne schon jetzt an der Vielfalt des Sounds: Verrückter Swamp-Blues, hauchfeiner Art-Pop, dröhnende Post-Punk-Grooves, staubtrockener Gitarren-Drone, verdrehter Jazz und sphärische Jams stehen auf dem Programm. Eine echte Pralinenschachtel, das Leben eben.

Die nächste, Neujahrs-Folge von Head hört ihr am Freitag, den 24. Januar, 20 Uhr.