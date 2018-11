Here and Black: Interview mit Nelly Eklou

Was bedeutet Herkunft, wenn man aus einer transnationalen Familie stammt?

Die Auftaktveranstaltung von "Here and Black", das Erzählcafé mit Nelly Eklou am Samstag den 17. November 2018, erlebte einen stürmischen Andrang. Von der fortgeschrittenen Medizin Studentin, dessen Vater aus Togo kommt, Mutter aus Ghana, selbst in Burkina Faso geboren und aufgewachsen ist, konnte man erfahren, dass Heimat auch an mehrere Orte und Kulturen gebunden sein kann. In diesem Interview gibt uns Nelly Einblicke in ihr Leben.

Here and Black: Entretien avec Nelly Eklou



Que signifie la patrie quand on vient d'une famille transnationale?



La cérémonie d'ouverture de "Here and Black", le café narratif avec Nelly Eklou le samedi 17 novembre 2018, a connu une ruée orageuse. De l'étudiant en médecine avancée, dont le père vient du Togo et la mère du Ghana, qui est né et a grandi au Burkina Faso, on pouvait apprendre que la patrie peut également être liée à plusieurs endroits et cultures. Dans cette interview, Nelly nous donne un aperçu de sa vie.